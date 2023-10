Arthur Elias convoca 24 atletas para amistosos contra o Canadá | A TARDE

A Seleção Brasileira feminina conheceu na tarde desta segunda-feira, 2, as 24 convocadas para os amistosos que acontecerão nos dias 23 e 31 de outubro, ambos os confrontos serão feitos contra a Seleção do Canadá. Arthur Elias fez a sua segunda lista à frente da Seleção feminina e garantiu que, até a convocação oficial das Olimpíadas haverá rodagem e mudanças.

O técnico que veio para substituir Pia Sundhage após a Copa do Mundo fez a sua primeira convocação em setembro, entretanto, sem amistosos. A seleção se reuniu na Granja Comary para um período de treinos com 30 jogadoras. Desta vez, o adversário já está definido, e a pedidos do treinador, "um adversário forte".

A lista para os amistoso de outubro contam com poucas mudanças, a zagueira Lauren e a atacante Gabi Nunes, que disputaram a Copa do Mundo, estão de volta. Marta e Cristiane permanecem vestindo a amarelinha.

Confira a lista:

GOLEIRAS: Lelê (Corinthians), Luciana (Ferroviária) e Camila (Santos)

ZAGUEIRAS: Rafaelle (Orlando Pride), Tainara (Bayern), Kathellen (Real Madrid), Antônia (Levante) e Lauren (Kansas City)

LATERAIS: Tamires (Corinthians), Yasmin (Corinthians) e Bruninha (Gotham)

MEIO-CAMPISTAS: Ary Borges (Racing Louisville), Luana (Corinthians), Angelina (OL Reign) e Duda Sampaio (Corinthians)

ATACANTES: Adriana (Orlando Pride), Kerolin (North Carolina), Geyse (Manchester United), Debinha (Kansas City), Marta (Orlando Pride), Cristiane (Santos), Gabi Portilho (Corinthians), Bia Zaneratto (Palmeiras) e Gabi Nunes (Levante)