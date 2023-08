Arthur Jampa comemora nova convocação para a Seleção Sub-15

Pela segunda vez, o goleiro Arthur Jampa, que joga no Bahia, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15. Ele vai participar de dois amistosos em Montevidéu contra o Uruguai e está animado por treinar na Granja Comary, o Centro de Treinamento da Seleção.

“Minha primeira convocação infelizmente não foi aqui na Granja, mas aqui é um clima totalmente diferente. Espero poder me adaptar ao ambiente daqui.”

Nascido em João Pessoa (PB), ele fez sua estreia com a equipe nacional na Copa 2 de Julho, durante a vitória por 5 a 0 sobre a equipe de Sento-Sé. A competição foi disputada na Bahia o Atlético Mineiro se sagrou campeão.

Durante a semana de treinos na Granja, que termina em 19 de agosto, o goleiro tem a intenção de demonstrar suas habilidades antes da viagem para o Uruguai, o oponente do Brasil. “Espero que seja uma ótima semana de treino, que a gente possa demonstrar o nosso melhor, se dedicar ao máximo”.

No Estádio Luis Franzini, a Seleção Brasileira entra em ação no dia 22 de agosto, e depois, no dia 24 de, no Estádio Parque Osvaldo Roberto. Ambos os jogos estão programados para iniciar às 15 horas. “O Brasil é um grupo unido, muito forte e agressivo. A gente vai com tudo para cima do Uruguai.”