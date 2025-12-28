Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Artilheiro do Vitória na Serie C é o novo reforço do Floresta

Jogador teve destaque com a camisa do Vitória no ano de 2022, pela terceira divisão

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

28/12/2025 - 11:05 h
Anúncio de Rafinha no Floresta
Anúncio de Rafinha no Floresta -

O Floresta anunciou a contratação do Atacante Rafinha de 33 anos, para a disputa da Série C de 2026, o jogador acumula passagens pela terceira divisão do campeonato brasileiro pelas equipes do Vitória, do Botafogo da Paraíba e também pelo América de Natal.

Rafinha em campo pelo Vitória
Rafinha em campo pelo Vitória | Foto: Divulgação/ ECVitória

Seu ultimo clube foi o Barra, de Santa Catarina, onde marcou apenas um gol em nove jogos, e conquistou o título de Campeão da Serie D em 2025. Natural de Alumínio em São Paulo, o jogador foi revelado pelas divisões de base do Osasco Audax, e acumula passagens por vários times, como Ponte Preta, Guaratinguetá, Athletico Paranaense, ABC, Brasil de Pelotas, Ceará, Goiás, Ferroviária, Botafogo-SP, Mirassol, Remo e São Bernardo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O jogador teve passagem marcante pelo Vitória em 2022, onde foi peça fundamental para a arrancada improvável do leão rumo ao acesso à serie B do campeonato Brasileiro, campanha que ficou no coração do torcedor rubro-negro, onde em 19 jogos marcou 8 gols, terminando a competição como artilheiro do time.

Rafinha em campo pelo Vitória em 2022
Rafinha em campo pelo Vitória em 2022 | Foto: Divulgação/ ECVitória

No ano de 2023 ele se lesionou e acabou perdendo espaço no time, atuando por 20 jogos, com três gols e uma assistência.

Agora pelo Floresta Esporte Clube, o jogador vai para a sua terceira Serie C, onde já tem experiência na competição e vai disputar também o Campeonato Cearense.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Contratação Floresta Esporte Clube futebol brasileiro jogador experiente rafinha série C

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Anúncio de Rafinha no Floresta
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Anúncio de Rafinha no Floresta
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Anúncio de Rafinha no Floresta
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Anúncio de Rafinha no Floresta
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x