Artilheiro do Vitória na Serie C é o novo reforço do Floresta

Anúncio de Rafinha no Floresta - Foto: Instagram/ @florestaec

O Floresta anunciou a contratação do Atacante Rafinha de 33 anos, para a disputa da Série C de 2026, o jogador acumula passagens pela terceira divisão do campeonato brasileiro pelas equipes do Vitória, do Botafogo da Paraíba e também pelo América de Natal.

Rafinha em campo pelo Vitória | Foto: Divulgação/ ECVitória

Seu ultimo clube foi o Barra, de Santa Catarina, onde marcou apenas um gol em nove jogos, e conquistou o título de Campeão da Serie D em 2025. Natural de Alumínio em São Paulo, o jogador foi revelado pelas divisões de base do Osasco Audax, e acumula passagens por vários times, como Ponte Preta, Guaratinguetá, Athletico Paranaense, ABC, Brasil de Pelotas, Ceará, Goiás, Ferroviária, Botafogo-SP, Mirassol, Remo e São Bernardo.

O jogador teve passagem marcante pelo Vitória em 2022, onde foi peça fundamental para a arrancada improvável do leão rumo ao acesso à serie B do campeonato Brasileiro, campanha que ficou no coração do torcedor rubro-negro, onde em 19 jogos marcou 8 gols, terminando a competição como artilheiro do time.

Rafinha em campo pelo Vitória em 2022 | Foto: Divulgação/ ECVitória

No ano de 2023 ele se lesionou e acabou perdendo espaço no time, atuando por 20 jogos, com três gols e uma assistência.

Agora pelo Floresta Esporte Clube, o jogador vai para a sua terceira Serie C, onde já tem experiência na competição e vai disputar também o Campeonato Cearense.