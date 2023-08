Ary Borges dá show e Brasil atropela o Panamá na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira fez valer o seu favoritismo e atropelou o Panamá por 4 a 0, na manhã desta segunda-feira, 14, no Hindmarsh Stadium, em Adelaide, na Austrália, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina. A meio-campista Ary Borges foi a grande destaque da partida com três gols e uma assistência para Bia Zaneratto marcar.

Com o resultado, o Brasil lidera o grupo F com três pontos somados. O próximo compromisso da Seleção no mundial será contra a França, marcado para o próximo sábado, 29, no Brisbane Stadium, às 7h (horário de Brasília), pela segunda rodada.

Primeiro tempo de amplo domínio da Seleção Brasileira

Aos cinco minutos, a lateral-direita Antônia soltou uma bomba e a bola passou com perigo. Em seguida, Bia Zaneratto tabela com Ary Borges e finaliza de pé esquerdo da entrada da área. A bola passa por cima do gol. A experiência e a qualidade fizeram diferença. Após criar oportunidades, o primeiro gol brasileiro saiu.

Aos 18 minutos, Debinha recebeu bom passe de Tamires na esquerda, cortou para o meio e fez um cruzamento preciso para Ary Borges. A camisa 17 cabeceou bem e venceu a goleira panamenha. A meia brasileira se emocionou e chorou na comemoração. Nas arquibancadas, festa do torcedor brasileiro em Adelaide.

O domínio brasileiro seguiu e aos 30, em rápido contra-ataque, Debinha tocou para Bia Zaneratto na área. A camisa 16 dominou mal, e a goleira saie do gol para mandar a bola pela linha de fundo. Aos 35, quase mais um. Após levantamento na área, Debinha colocou a bola no meio de bicicleta. Zaneratto ajeitou para Luana finalizar bonito da meia-lua, obrigando a goleira Bailey a fazer ótima defesa.

Aos 37, o segundo gol verde e amarelo. Mais um de Ary Borges. No lance, Tamires avançou em velocidade pela esquerda e cruzou de maneira perfeita para a Ary cabecear na pequena área, a goleira espalmar para frente e ela só teve o trabalho de empurrar para a rede com o pé direito.

Na etapa final, a confirmação da vitória verde e amarela

Aos dois minutos do segundo tempo, um golaço do Brasil. Tamires fez o lançamento para Debinha na esquerda, a camisa 9 tabelou bonito com Adriana e levantou na área, onde Ary Borges recebeu na frente do gol com possibilidade de marcar e surpreendeu a todos com um toque de calcanhar para Bia Zaneratto chutar forte de canhota e aumentar o placar.

O Brasil não deu chances ao Panamá, que quando tentou chegar parou em intervenções eventuais da goleira Letícia. Em seguida, mais um gol canarinho. Geyse, que entrou no início da etapa final, fez belo cruzamento da esquerda e encontrou Ary Borges na área para cabecear debaixo das pernas da goleira. Hat-trick da meio-campista brasileira.

Brasil 4x0 Panamá - Copa do Mundo feminina , fase de grupos - 1ª rodada

Dia: segunda-feira, 24/07/23

Local: Hindmarsh Stadium, em Adelaide, Austrália

Gols: Ary Borges (3) e Bia Zaneratto



Brasil: Letícia; Antônia (Bruninha), Rafaelle, Lauren e Tamires; Luana (Duda Sampaio), Ary Borges (Marta) e Kerolin; Adriana, Debinha (Geyse) e Bia Zaneratto (Gabi Nunes). Técnica: Pia Sundhage

Panamá: Bailey; Katherine Castillo, Rosario Vargas (Montenegro), Pinzón, Baltrip-Reyes e Hilary Jaén (Wendy Natis); Quintero (Salazar), Schiandra González, Marta Cox (Lineth Cedeño) e Natalia Mills (Emily Cedeño); Karla Riley (Tanner). Técnico: Nacho Quintana