As 10 piores contratações da Série A em 2025; vote na pior

Campeonato Brasileiro tem jogadores que não entregaram o esperado - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Com grandes investimentos em contratações de jogadores, o Campeonato Brasileiro vem subindo de nível a cada temporada. Times como Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro, Atlético-MG, São Paulo e Bahia ostentam cifras milionárias entre pagamentos de multas e salários, mas nem sempre os atletas badalados entregam o desempenho esperado.

O Portal A TARDE separou uma lista de piores contratações entre equipes da Série A em 2025. Os critérios são diversos: mau rendimento em campo, custo-benefício ruim, baixa disponibilidade ou até um pacote com tudo isso junto.

Confira abaixo

