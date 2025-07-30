Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NÃO VINGARAM

As 10 piores contratações da Série A em 2025; vote na pior

Entre altas expectativas, valores elevados e grife, atletas não renderam o esperado até o momento

Por Redação

30/07/2025 - 19:05 h
Campeonato Brasileiro tem jogadores que não entregaram o esperado
Campeonato Brasileiro tem jogadores que não entregaram o esperado -

Com grandes investimentos em contratações de jogadores, o Campeonato Brasileiro vem subindo de nível a cada temporada. Times como Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro, Atlético-MG, São Paulo e Bahia ostentam cifras milionárias entre pagamentos de multas e salários, mas nem sempre os atletas badalados entregam o desempenho esperado.

O Portal A TARDE separou uma lista de piores contratações entre equipes da Série A em 2025. Os critérios são diversos: mau rendimento em campo, custo-benefício ruim, baixa disponibilidade ou até um pacote com tudo isso junto.

Confira abaixo

/ 11
  • Primeiro reforço do Santos para a temporada 2025, Thaciano foi contratado por quase R$ 30 milhões após ser o artilheiro do Bahia no ano passado. Contratação questionada pela torcida pelo valor, o meia-atacante segue sem dar motivos para o contrário, com 3 gols marcados em 22 jogos e atuações ruins. Thaciano foi reserva nos últimos 8 jogos e nem sequer saiu do campo em quatro desses. <br> <br> Foto: Raul Baretta/ Santos FC
  • O Bahia fez grandes investimentos para a temporada em que voltou a disputar a Copa Libertadores. E de maneira disparada, o seu reforço que pode ser o mais caro é o que menos consegue jogar. Rodrigo Nestor veio por empréstimo do São Paulo e deve ser comprado em pacote que pode chegar a R$ 40 milhões. Até aqui, no entanto, o meia de 24 anos foi titular em apenas 4 dos 28 jogos que disputou. <br> <br> Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia
  • O meia foi praticamente um presente de ano novo para a torcida do Vitória, contratado pelo então valor recorde de R$ 5 milhões. Anunciado no dia 3 de janeiro de 2025, o reforço, que veio do São Paulo, esteve mais para presente de grego. Em sua passagem pelo Leão, Wellington Rato atuou em 24 jogos, anotando dois gols e cinco assistências. Sem espaço, ele foi emprestado para o Goiás, que disputa a Série B. <br> <br> Foto: Victor Ferreira / EC Vitória
  • Revelado no Vitória, David Luiz já disputou Copa do Mundo pela Seleção Brasileira e é multicampeão por grandes clubes como Chelsea, PSG e Flamengo, onde já estava em baixa. Aos 38 anos, o zagueiro chegou ao Fortaleza com expectativa e pouco joga. David acumula problemas físicos na temporada e possui apenas 16 jogos pelo Fortaleza, sendo sete pelo Brasileirão. O zagueiro, inclusive, tem saída discutida para o futebol do Chipre. <br> <br> Foto: Mateus Lotif/Fortaleza
  • Ainda no final de 2024, o Fortaleza acertou a contratação do meia Pol Fernández, que estava em fim de contrato com o gigante Boca Juniors. O experiente argentino chegou como principal contratação do Tricolor no ano, mas não entregou boas atuações e teve seu contrato rescindido em meio a crise e reformulação do clube. Ele segue sua carreira com o Godoy Cruz. <br> <br> Foto: Mateus Lotif/Fortaleza
  • Rony veio do Palmeiras ao Atlético-MG pela bagatela de R$ 38,8 milhões e com alto salário. Após bom início, virou alvo de críticas da torcida do Galo e ficou marcado por perder um gol incrível na derrota para o Flamengo. Rony, inclusive, chegou a pedir rescisão unilateral com o Atlético na Justiça. O atleta, que alegou ter vencimentos atrasados, mudou de ideia após acordo com a diretoria mineira. <br> <br> Foto: Pedro Souza / Atlético
  • Após vender Paulinho para o Palmeiras, o Atlético-MG foi ao mercado e contratou Júnior Santos, um dos destaques do Botafogo, por pouco mais de R$ 48 milhões. O alto investimento tem se mostrado um verdadeiro fiasco. O atacante já atuou em 20 jogos e marcou apenas dois gols, além de acumular atuações ruins. <br> <br> Foto: Daniela Veiga / Atlético
  • Dudu gerou repercussão ao quase trocar o Palmeiras pelo Cruzeiro no ano passado. Após se envolver em diversas polêmicas, o atacante assinou com a Raposa esse ano e teve mau desempenho. Insatisfeito após virar banco, o jogador de 33 anos virou a folha e acertou com o rival Atlético-MG, com direito a provocar o ex-clube onde outrora foi ídolo. No Galo segue sem destaque na temporada e ainda pegou seis jogos de suspensão no STJD por publicar ofensas contra a presidente Leila Pereira, do Verdão. <br> <br> Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro
  • Vitor Roque foi contratado por 25 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões de reais), se tornando a contratação mais cara da história do Palmeiras. Aos 20 anos, o ex-Barcelona não consegue mostrar grande nível em seu retorno ao futebol brasileiro e marcou apenas 4 gols em 28 jogos. Em todo o Brasileirão, são 3 gols em 786 minutos, com média de um gol a cada 262 minutos. <br> <br> Foto: Cesar Greco/Palmeiras
  • A volta do Menino da Vila tem se mostrado um verdadeiro fracasso até o momento. Neymar acumula lesões e pouco conseguiu ajudar o Santos, que briga contra o rebaixamento até o momento. Desde que foi anunciado, Neymar entrou em campo em 16 oportunidades, marcando quatro gols e dando três assistências, sendo apenas um tento no Brasileirão. Muito pouco para quem é considerado por alguns torcedores como o craque da Seleção.<br> <br> Foto: Raul Baretta / Santos FC
  • O Sport gastou como nunca na janela de transferências e trouxe nomes como Carlos Alberto, Gonçalo Paciência, Sérgio Oliveira, Hyoran, Pablo, Du Queiroz, Atencio, entre outros. Ao todo, o time pernambucano gastou quase R$ 60 milhões na primeira janela e acumulou fracassos. Lanterna da Série A, a equipe ainda não venceu na competição em 15 jogos disputados. <br> <br> Foto: Paulo Paiva / Sport Recife

Agora você vota no pior

Resultados Parciais

Qual a pior contratação do Brasil em 2025?

Enquete

Qual a pior contratação do Brasil em 2025?

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro Contratações série a

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Campeonato Brasileiro tem jogadores que não entregaram o esperado
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Campeonato Brasileiro tem jogadores que não entregaram o esperado
Play

Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo

Campeonato Brasileiro tem jogadores que não entregaram o esperado
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

Campeonato Brasileiro tem jogadores que não entregaram o esperado
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

x