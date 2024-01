Atacante Cristiane é anunciada pelo Flamengo | A TARDE

Uma das maiores artilheiras da história da seleção brasileira, a atacante Cristiane foi anunciada neste domingo, 14, como novo reforço do Flamengo. Ela chega ao Rubro-Negro carioca após não entrar em acordo por renovação com o Santos, clube que defendeu nas últimas quatro temporadas.

Cristiane já se apresentou ao clube na sexta-feira, 12, quando foi integrada ao elenco no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. De acordo com o ge, o Rubro-Negro venceu a concorrência de Cruzeiro, Grêmio e Internacional para contratar a atacante.

Nos últimos quatro anos, pelo Santos, Cristiane disputou 97 jogos, com 63 gols e 14 assistências. Em seu currículo, ela tem títulos nacionais em Brasil, Alemanha, Rússia e Suécia.

Cristiane também é a segunda maior artilheira da história da seleção brasileira feminina, com 78 gols em 144 jogos. Ela voltouu a ser convocada em setembro de 2023, após dois anos longe das convocações.