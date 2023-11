Atacante de time da Série C é morto a tiros em Ribeirão Preto | A TARDE

A noite da última terça-feira, 31, ficou marcada por uma tragédia no futebol brasileiro. Isso porque o jovem atacante Felipe Diogo, de 21 anos, foi morto a tiros em Ribeirão Preto (SP). O jogador atuava pelo São Bernardo e disputou a última edição da Série C do Campeonato Brasileiro.

O jovem estava em período de férias em sua cidade natal quando o crime aconteceu. De acordo com relatos de testemunhas à Polícia Militar, Felipe estava na Rua Tabatinga, no Jardim Jandaia, zona Norte, quando sido atingido por cerca de dez tiros.

Felipe Diogo chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Simioni, a UPA Norte, mas acabou não resistindo aos ferimentos causados pelos disparos.

A perícia compareceu ao local do crime e o corpo de Felipe foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ribeirão Preto. A Polícia Civil afirmou que irá investigar o caso para entender a motivação deste homicídio.

Carreira

Revelado pelo Comercial, Felipe Diogo era conhecido na base como Felipe Favela. Ele passou por Cruzeiro, Botafogo-SP e Avaí, até chegar ao São Bernardo. Por lá, fez sucesso no time sub-20 em 2021 e ganhou oportunidades na equipe principal em 2022.

Na campanha de acesso do Bernô na Série D do mesmo ano, ele participou de 12 jogos e fez quatro gols. Nesta temporada, porém, teve poucas chances e esteve em campo apenas cinco vezes, sem balançar as redes.