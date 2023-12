Atacante do América-MG cobra pix e clube apura a situação | A TARDE

Renato Marques, atacante do América-MG, está envolvido em uma polêmica. O jogador de 19 anos marcou dois gols na vitória do time mineiro na virada sobre o Bahia, por 3 a 2, no último domingo, e ‘cobrou’ um pix prometido pelo torcedor do Santos e comediante Dihh Lopes.

O comediante afirmou que faria o pagamento R$ 50 mil ao jogador do América que marcasse o gol que desse a vitória contra o Bahia. Após a partida, Renato Marques comentou em postagem feita de Dihh Lopes nas redes sociais: “Faz o pix, irmão”, publicou o jogador o jogador. Ao tomar conhecimento da situação, o América-MG iniciou uma investigação e irá se reunir com o jogador.

Dihh Lopes prometeu o pagamento no mesmo valor aos marcadores dos gols nos triunfos do Red Bull Bragantino sobre o Vasco e do Atlético-MG frente ao Bahia. A iniciativa busca ajudar o Peixe a escapar do rebaixamento a Série B. Na 15ª posição, com 43 pontos, o time da Vila Belmiro tem chances de ser rebaixado. O Cruzmaltino é o 16º colocado, com 42 pontos.

Já rebaixado para a Segundona de 2024, o América deixou o Bahia em situação complicada na luta contra a descenso. Com os mesmos 41 pontos somados, o Esquadrão de Aço é o primeiro time no Z-4, ocupando a 17ª posição.