Atacante do Bahia de Feira morre durante treinamento

Luto no futebol da Bahia. Na tarde desta quarta-feira, 9, morreu aos 36 anos o atacante Deon, do Bahia de Feira. O jogador teve um mal súbito durante um treinamento e foi imediatamente encaminhado a um hospital de Feira de Santana, porém chegou sem vida. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do clube, que não deu detalhes sobre a causa da morte.

Natural de Itapicuru, José Aldean Oliveira de Jesus tinha 36 anos e começou sua carreira na base do Bahia, em 2009. Passou pelo time B do Palmeiras, Vila Nova e Tupi-MG.

Depois, fez carreira no futebol da Bahia, onde passou por Fluminense de Feira, Atlético de Alagoinhas, Juazeirense, Serrano, Flamengo de Guanambi e Jacobina.

Deon se destacou vestindo a camisa do Bahia de Feira, clube que defendia desde 2018. Com a camisa do Tremendão, ele atuou por oportunidades 123 oportunidades e marcou 46 gols. Em, fez 23 partidas e marcou cinco vezes.