Atacante do Doce Mel é convocada para a Seleção sub-17

A atacante Tainá Santos, do Doce Mel, foi convocada para a Seleção Brasileira sub-17. A baiana de apenas 15 anos entra na vaga da atacante Ana Rebeca, do São Paulo, que testou positivo para a Covid-19 nos exames que antecedem à concentração. Com muita velocidade e habilidade, Tainá se destacou pela equipe adulta do Doce Mel na disputa do Campeonato Brasileiro Série A3.

A jogadora recebeu a notícia no fim de semana e nesta terça-feira, 19, embarcou para se apresentar no Centro de Treinamento Desportivo Brasil, em Porto Feliz, São Paulo. Ela fará parte dos treinamentos até o dia 1º de agosto, quando a técnica Simone Jatobá definirá a equipe que disputará o Mundial de Futebol Feminino Sub-17 em outubro, na Índia.

Promessa do futebol nordestino, Tainá vem de família humilde do Distrito de Barra Avenida, em Jequié, e segue chamando atenção do futebol nacional.