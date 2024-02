Atacante do Jacuipense sofre lesão e realiza cirurgia; saiba quem | A TARDE

O atacante da Jacuipense, Flavinho, sofreu uma lesão no menisco do joelho direito durante a partida diante do Vitória, pela 2ª rodada do Campeonato Baiano, e passou por procedimento cirúrgico nesta sexta-feira, 26. Desta forma, conforme divulgado pela assessoria de imprensa do clube, o atleta iniciará o processo de recuperação com a fisioterapia na segunda-feira, 29.

Na ocasião, o clube de Riachão do Jacuípe, jogando no Barradão, perdeu para o rubro-negro da capital por 1x0. Atualmente, o Leão do Sisal ocupa a 7ª colocação do Baianão, com somente um triunfo em três jogos marcados.

Através das redes sociais, o clube desejou plena recuperação ao seu atleta, que veste a camisa 7. Com 25 anos, Flavinho foi revelado pelo Vitória e já teve passagem por equipes conhecidas no cenário baiano, como Fluminense de Feira, Atlético de Alagoinhas e Itabuna.

O próximo confronto do Jacuipense será contra o Itabuna, na segunda-feira, 29, pela 4ª rodada do Campeonato estadual. A partida começa às 19h15 e será no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus.