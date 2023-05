Atacante revelado pelo Jacuipense assina vínculo com o Internacional

Cria das divisões de base do Jacuipense, o jovem atacante Adriano Júnior, de 14 anos, assinou contrato de formação por três anos com o Internacional-RS. Ele vai incorporar a equipe Sub-15 do Colorado. O garoto é filho do atacante Adriano Michael Jackson, que atualmente defende as cores do Atlético de Alagoinhas.

Adriano Júnior se destacou na equipe Sub-15 do Jacupa, que disputou o Campeonato Baiano da categoria. Ele marcou quatro gols em nove partidas e foi fundamental na campanha que levou a equipe as semifinais do estadual.

Com investimentos feitos nas divisões de base, o Jacuipense tem se estabilizado como clube formador de jogadores. Vice-campeão baiano nas duas últimas temporadas, o Leão do Sisal disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.