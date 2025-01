Atacante uruguaio é encontrado morto em quarto de hotel no Equador

Mathias foi revelado pelo El Tanque Sisley, do Uruguai - Foto: Reprodução

Mathías Acuña, atacante uruguaio de 32 anos, foi encontrado morto em um hotel na cidade de Ambato, no Equador. O atleta tinha chegado ao país na sexta-feira, 3, para iniciar a pré-temporada no Mushuc Runa.

Alfonso Chango, presidente da equipe equatoriana, confirmou a informação ao jornal uruguaio Ovación. Em entrevista ao diário, Johan Wilson, representante do atleta, também confirmou a morte.

Nas redes sociais, o clube lamentou a morte do jogador.

“Mushuc Runa expressa seu sentimento de pesar pelo sensível falecimento de Mathías Acuña. Nós, que compomos a instituição, estendemos nossas condolências à família e aos entes queridos diante da perda irreparável”, publicou o perfil oficial da equipe equatoriana.

Mathías tinha sido denunciado pela ex-companheira por violência doméstica e usava tornozeleira eletrônica, porém se dizia inocente das acusações.

Pelas redes sociais, a Associação Uruguaia de Futebol também lamentou a morte do atleta.

“Lamentamos com profunda tristeza a morte do futebolista uruguaio Mathías Acuña. Nossas condolências à sua família, colegas e amigos”.

Mathías foi revelado pelo El Tanque Sisley, do Uruguai, e atuou em inúmeros clubes do país, como Central, Villa Española, Fénix, Montevideo Wanderers, Boston River, entre outros. Ele também atuou na Grécia, no Larisa e no Lamia.

Em janeiro de 2024, voltou a defender o Fénix. Em julho do ano passado, o atacante se transferiu para o Mushuc Runa e marcou oito gols em 15 jogos pelo Campeonato Equatoriano.