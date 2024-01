Atacante Vitor Jacaré se despede do Bahia: "Foi uma honra" | A TARDE

Por meio das redes sociais, o atacante Vitor Jacaré comunicou a sua saída do Bahia, onde esteve por duas temporadas, desde março de 2022. Pelo Esquadrão, o jogador fez 81 jogos, com 12 gols e sete assistências divididos entre entre Série A, Série B, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano.

"Hoje encerro meu ciclo neste clube que me abriu as portas e me proporcionou viver grandes momentos no futebol. Não poderia deixar de agradecer primeiramente a Deus por tudo que vivi, aos profissionais que tive a honra de trabalhar e a torcida do Bahia que sempre me apoiou nos momentos difíceis. Foi uma honra vestir o manto tricolor! Obrigado!", escreveu o jogador.







O próximo destino de Jacaré deve ser o América Mineiro, que jogará o Campeonato Brasileiro da Série B de 2024. Nesta segunda-feira, 8, o atacante desembarcou em Belo Horizonte, Minas Gerais, para realizar exames e assinar o contrato com o Coelho.



O melhor momento do jogador de 24 anos foi no início da temporada passada, quando se tornou titular absoluto do time do, até então, técnico Renato Paiva. Neste período, ele foi titular em 24 jogos, com seis gols e quatro assistências.

Entretanto, após uma lesão sofrida em maio, o atacante não conseguiu voltar ao ritmo, o que significou ficar no banco. Com Rogério Ceni, Jacaré não teve espaço e, junto com o envolvimento em algumas polêmicas, saiu dos planos futuros da equipe tricolor.