Atalanta quebra invencibilidade do Leverkusen e é campeã da Euro | A TARDE

Com um hat-trick do atacante nigeriano Ademola Lookman (12', 26', 75'), a Atalanta venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0 e se sagrou campeã da Liga Europa nesta quarta-feira, 22, quebrando uma invencibilidade de 51 jogos do time alemão.

A vitória em Dublin dá à 'Dea' o segundo título de sua história, depois da Copada Itália conquistada no distante ano de 1963, quando muitos dos atuais 'tifosi' sequer eram nascidos.

O caminho percorrido até o título dá ainda mais brilho à glória alcançada pela Atalanta, já que nas rodadas anteriores eliminou times tradicionais como Olympique de Marselha, Liverpool e Sporting, antes de ser o primeiro a nocautear o até então imbatível Bayer Leverkusen.

A alegria desta quarta-feira também apaga a decepção da derrota para a Juventus na final da Copa da Itália há uma semana.

Para o futebol italiano, é o primeiro título da Liga Europa desde que foi renomeada dessa forma na temporada 2009-2010. O último time do país a erguer o troféu era o Parma, em 1999, quando o torneio ainda se chamava Copa da Uefa.

