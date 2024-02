Ataque a tiros deixa feridos durante desfile do Super Bowl | A TARDE

Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas nesta quarta-feira, 14, no centro de Kansas City, durante o desfile pela vitória dos Chiefs no Super Bowl, anunciaram os bombeiros.

Três dos feridos estavam em situação crítica, e cinco em estado grave, informou à AFP um porta-voz dos bombeiros do Missouri.

O incidente ocorreu perto da Union Station, onde, momentos antes, os jogadores da equipe de futebol americano haviam saudado os torcedores, publicou a polícia de Kansas City na rede social X. A polícia pediu que "qualquer pessoa que esteja perto do local deixe a região o quanto antes".

Duas pessoas armadas foram presas após o incidente, acrescentou a polícia. Os feridos foram atendidos pelos serviços de emergência.

Centenas de milhares de pessoas celebravam os Chiefs, que venceram no último domingo o Super Bowl, a final do campeonato nacional de futebol americano. Vários jogadores desceram dos ônibus para cumprimentar e tirar fotos com torcedores, muitos dos quais haviam chegado ao local antes do amanhecer.

O tradicional desfile da vitória percorria um trajeto de 3 quilômetros até a estação ferroviária Union Station, onde ocorreram os disparos. Torcedores fugiram às pressas do local, enquanto a polícia trabalhava para esvaziar a estação.