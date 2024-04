Ataque x defesa? Dupla Ba-Vi tem média de gols impressionante; confira | A TARDE

Com a ansiedade para a final do Campeonato Baiano à flor da pele, é notório que Bahia e Vitória, finalistas da competição, possuem características distintas. Assim, para o primeiro jogo da decisão, poderemos ver o embate entre Rogério Ceni e Léo Condé, técnicos das equipes da capital, e saber qual filosofia de jogo poderá levar a melhor.

Comandando o Tricolor, o ex-goleiro carrega uma média impressionante no setor ofensivo, possuindo um dos melhores ataques entre equipes da primeira divisão. Em 21 partidas, entre Baianão, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o Esquadrão balançou as redes 45 vezes, possuindo uma média de 2,14 gols. Neste período, a artilharia está dividida entre Thaciano e Rafael Ratão, ambos com cinco gols, seguidos por Jean Lucas e Oscar Estupiñan, com quatro gols cada.

Vale destacar que, na atual temporada, o Bahia fez três jogos com a equipe sub-20, onde sofreu oito gols e marcou três. Analisando apenas o desempenho do time profissional, o tricolor de aço teria uma média de 2,3 gols por jogos e, no lado defensivo do campo, 0,57 gols sofridos, sendo 11 com os titulares e 19 ao todo, que seria 0,9 por média, totalizando quase um gol sofrido por jogo.

Camutanga e Thaciano durante Ba-Vi da Copa do Nordeste | Foto: Thiago Caldas | EC Bahia

Do outro lado da moeda, ou melhor, da final, podemos destacar o lado defensivo do Leão, que possui uma média de gols sofridos para ser ressaltada. Com Wagner Leonardo e Camutanga liderando a zaga, em 19 jogos, entre Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, o Vitória sofreu apenas 13 gols, com uma média de 0,68 gols. Sendo que, quatro deles foram marcados pelo ataque do rival Bahia, dois na derrota no Nordestão por 2x1 e dois na vitória no Barradão por 3x2.

Entretanto, apesar do destaque ficar para a defesa, o rubro-negro não faz feio no ataque, já que balançou as redes 32 vezes, com uma média de 1,68 gols marcados por jogo. E se tem destaque no setor ofensivo, tem os homens do Vitória na temporada. Com 36 anos, Osvaldo divide a artilharia do Leão com o recém chegado Alerrandro, ambos balançaram as redes em seis oportunidades. Seguido por Yuri Castilho e o “zagueiro-artilheiro” Camutanga, que marcaram três gols na temporada.

Analisando apenas o recorte do Campeonato Baiano, Bahia e Vitória seguem com a estatística positiva, não atoa classificaram nas duas primeiras posições do grupo, ambos com 19 pontos. O Super-Homem marcou 28 vezes em 11 jogos e sofreu nove gols, já o Leão não ficou atrás e rugiu, balançando as redes em 20 gols, sofrendo apenas seis.

Duelo Ba-Vi, na 7ª rodada do Baianão 2024 | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Veja estatísticas do Bahia:

Gols marcados: 45 (média de 2,14)

Gols sofridos: 19 (média de 0,90)

Jogos: 21

Veja estatísticas do Vitória:

Gols marcados: 32 (média de 1,68)

Gols sofridos: 13 (média de 0,68)

Jogos: 19

Para saber qual filosofia e proposta de jogo levará a melhor, entre Rogério Ceni e Léo Condé, será necessário acompanhar os dois jogos da final do Campeonato Baiano. A partida de ida será no Barradão, com mando de campo do Vitória, às 16h deste domingo, 31. Já o jogo de volta, que será na Arena Fonte Nova, ocorre no domingo seguinte, 7 de abril, no mesmo horário do confronto anterior.