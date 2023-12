Atleta baiana conquista bronze em competição de Kickboxing em Portugal | A TARDE

A atleta Carolina Santos conquistou a medalha de bronze na maior competição de Kickboxing do mundo, o WKC (World Kickboxing Championship). Faixa preta e multicampeã, a esportista recebeu apoio da Prefeitura de Salvador por meio da Ajuda de Custo, concedida pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

A competição, que contou com a participação de mais de 70 países, aconteceu em Albufeira, Portugal, de 17 a 23 de novembro de 2023. Carolina é faixa preta pela Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB), associada à WAKO e ao COI (Comitê Olímpico Internacional). Ela está no top 5 do mundo e é campeã do mundo após a disputa do World Cup em setembro, na Itália, onde conquistou a medalha de ouro na categoria de Low Kicks 70kg.

"Luto pelo meu país nos campeonatos internacionais e, no último final de semana, estive competindo no maior campeonato de Kickboxing do mundo. Fiz lutas excelentes e perdi na semifinal por entendimento da arbitragem e uma pequena margem de pontuação, após computados os 3 rounds de uma luta dura contra a Alemanha", afirmou.

Ajuda de Custo - A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), iniciou em agosto deste ano o programa Ajuda de Custo, que oferece suporte financeiro a atletas/paratletas amadores e profissionais que representam a cidade em competições nacionais e internacionais. Essa assistência abrange despesas como passagens, hospedagem e alimentação. Mais informações no link.