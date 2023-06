Atleta baiana é campeã brasileira absoluta na prova dos 50m borboleta

Um dos grandes destaques do esporte baiano do último final de semana foi da nadadora Celine Bispo, 17, que teve a maior conquista da sua carreira no Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, em Recife, Pernambuco. Ela foi campeã nacional na prova dos 50m nado borboleta da categoria júnior, em que bateu o recorde brasileiro com 26s26mm.

Com este tempo, ela garantiu vaga para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2023, que será disputado no mês que vem na cidade de Fukuoka, no Japão. A atleta relata que esta vitória foi um sonho realizado após anos de treinamento.

Celine vem em grande fase ao bater mais dois recordes baianos absolutos na competição: o 2º lugar na prova dos 100m nado borboleta; e o 3º lugar na prova dos 100m nado livre, se credenciando para integrar o revezamento absoluto no mundial junior da modalidade, que será disputado em Israel, com o seu melhor ranking.

De acordo com o seu treinador, Murilo Barreto, a partir destes resultados, a nadadora, provavelmente, deve ser convocada para representar o país nos Jogos Pan-Americanos 2023, que acontecem em Santiago, no Chile, de 20 de outubro a 05 de novembro. Ele agradece o apoio do Governo do Estado, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

“Utilizamos a Piscina Olímpica na Bonocô durante alguns dias da semana para os treinamentos. Foi fundamental para o melhor rendimento da atleta. Ela também teve o FazAtleta no ano passado e aguarda este ano para ajudar na preparação”, destaca Murilo.