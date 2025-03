Atleta baiano vence Campeonato Sul-americano de velas no Peru

Magno Souto tem 14 anos e venceu o Campeonato Centro Sul-americano Ilca 2025 no Peru - Foto: Joaquin Meier / Divulgação

O jovem velejador baiano Magno Souto, se sagrou campeão na categoria sub-16 do Campeonato Centro Sul-americano Ilca 2025, realizado em Paracas, no Peru.

Pelo resultado expressivo, o atleta de 14 anos garantiu vaga no mundial da modalidade e irá representar o país em Los Angeles, nos Estados Unidos, em junho.

Em êxtase, Magno não escondeu a alegria pela conquista longe do Brasil e tentou resumir seu sentimento com o título.

“Estou muito feliz! É uma emoção inesquecível!”, celebrou Magno.

Magno explicou como foi competir em águas peruanas e se adaptar em relação à questão climática. O frio e os ventos oriundos do Oceano Pacífico foram alguns dos obstáculos até a vitória.

“Não foi tão difícil. Tive apenas dois dias para me aclimatar. Diria que estou só em um lugar diferente e tenho que me acostumar o mais rápido possível com as condições. Seria como um jogo de futebol: eles estão jogando em casa, e os outros estão jogando vindo de fora”, resumiu.

O atleta viajou ao Peru com passagens aéreas concedidas pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Também beneficiário do programa estadual Bolsa Esporte, Magno conta que “o recurso tem contribuído com minha alimentação e aquisição de peças ou polimento para o meu barco”, finalizou.