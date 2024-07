Atleta condenado por estupro de criança garante vaga nas Olímpiadas

Holandês foi condenado a quatro anos de prisão - Foto: EVARISTO SA | AFP

O jogador holandês, Steven Van de Velde, que foi condenado por violentar sexualmente de uma menina britânica de 12 anos, garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. As disputas irão começar a partir do dia 26 julho.

O atleta de vôlei de praia foi declarado como culpado em março de 2016 após admitir três acusações de estupro contra uma criança que conheceu no Facebook. De acordo com o Telegraph, Steven, que na época tinha 19 anos, viajou da Holanda para o Reino Unido para se encontrar com a vítima, em agosto de 2014.

"Antes de vir para este país, você treinava como um potencial atleta olímpico. Suas esperanças de representar seu país agora são um sonho desfeito. Ela era uma criança de 12 anos, e você tinha plena consciência do seu ato", disse o juiz do caso, Francis Sheridan.

Apesar de ter admitido o crime, o holandês, que foi condenado a quatro anos prisão, foi libertado depois de cumprir apenas 12 meses numa prisão no seu país. "Todos podem ter a sua opinião sobre mim, mas é justo que também conheçam o meu lado da história", afirmou ele quando foi libertado.

No torneio do vôlei de praia em Paris, Van de Velde, de 29 anos, fará dupla com Matthew Immers. Eles ocupam a 11ª posição do ranking mundial.