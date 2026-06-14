Atleta morre durante campeonato baiano de natação em Salvador

Um atleta de 68 anos faleceu na manhã deste sábado, 13, enquanto participava do Campeonato Baiano Master Inverno, em Salvador. O nadador sofreu um mal súbito durante a competição, que reunia competidores de diversas faixas etárias da categoria master.

Nadador sofreu um mal súbito durante a competição - Foto: Reprodução redes sociais

A equipe médica presente no local agiu imediatamente, realizando os protocolos de reanimação, mas o competidor não resistiu. O evento foi suspenso pela organização logo após o ocorrido, como medida de respeito e luto pela perda.

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Comoção no cenário da natação baiana

A Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) deve emitir uma nota oficial nas próximas horas detalhando o suporte prestado à família do atleta. O nadador era um entusiasta da modalidade e presença conhecida em eventos estaduais, o que gerou forte comoção entre os outros competidores e amigos presentes na praça esportiva.

O corpo foi encaminhado para as providências legais. Por respeito aos familiares e ao andamento das apurações, a identidade da vítima não foi divulgada oficialmente até o fechamento desta reportagem.

A organização da prova Travessia Mar Grande - Salvador lamentou o falecimento por meio do Instagram: "É com muito pesar que nos depedimos de Renato Barros. O homem que mais vezes fez a Travessia Mar Grande - Salvador".

"Atleta máster icone da natação da Bahia que com certeza vai deixar o seu legado pelo amor e dedicação pela Natação. A Bahia e toda comunidade Aquática está de luto. A Travessia Mar Grande - Salvador perdeu na tarde de ontem o seu maior representante. Os nossos sinceros sentimentos a toda família, amigos e comunidade da Natação", completou.