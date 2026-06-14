TRAJÉDIA
Atleta morre durante campeonato baiano de natação em Salvador
Federação apura circunstâncias do caso que causou comoção no esporte baiano
Um atleta de 68 anos faleceu na manhã deste sábado, 13, enquanto participava do Campeonato Baiano Master Inverno, em Salvador. O nadador sofreu um mal súbito durante a competição, que reunia competidores de diversas faixas etárias da categoria master.
A equipe médica presente no local agiu imediatamente, realizando os protocolos de reanimação, mas o competidor não resistiu. O evento foi suspenso pela organização logo após o ocorrido, como medida de respeito e luto pela perda.
Comoção no cenário da natação baiana
A Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) deve emitir uma nota oficial nas próximas horas detalhando o suporte prestado à família do atleta. O nadador era um entusiasta da modalidade e presença conhecida em eventos estaduais, o que gerou forte comoção entre os outros competidores e amigos presentes na praça esportiva.
O corpo foi encaminhado para as providências legais. Por respeito aos familiares e ao andamento das apurações, a identidade da vítima não foi divulgada oficialmente até o fechamento desta reportagem.
A organização da prova Travessia Mar Grande - Salvador lamentou o falecimento por meio do Instagram: "É com muito pesar que nos depedimos de Renato Barros. O homem que mais vezes fez a Travessia Mar Grande - Salvador".
"Atleta máster icone da natação da Bahia que com certeza vai deixar o seu legado pelo amor e dedicação pela Natação. A Bahia e toda comunidade Aquática está de luto. A Travessia Mar Grande - Salvador perdeu na tarde de ontem o seu maior representante. Os nossos sinceros sentimentos a toda família, amigos e comunidade da Natação", completou.