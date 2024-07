Atleta recém-draftado pela NFL morre em acidente automobilístico

Khyree jackson em sua apresentação no Minnesota Vikings - Foto: Divulgação

Luto na NFL. O atleta Khyree Jackson, draftado pela equipe do Minnesota Vikings, morreu neste sábado, 6, em Upper Malboro, no estado norte-americano de Maryland, após um acidente automobislístico. O jornalista James Crepea, do portal “The Oregonian”, confirmou a informação.

Segundo o site “TMZ”, a mãe do atleta, Ebbony Jackson, foi informada sobre a fatalidade às 4 da manhã do horário local. Ainda de acordo com o site, o atleta estava recebendo elogios em relação ao seu desempenho e era esperado como uma boa contribuição ao time.

De acordo com o site “TMZ”, a mãe do jogador, Ebbony Jackson, foi informada sobre o acidente às 4 da manhã do horário local. Ainda segundo a publicação, Khyree atravessava um bom momento individual e era elogiado pelo desempenho nas quadras.

Khyree Jackson foi escolhido pelo Minnesota na quarta rodada, no Draft da NFL deste ano. Ele atuou como cornerback no Oregon Ducks e o Alabama Crimson Tide, que são times universitários.