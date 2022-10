Atletas baianos se classificam para Mundial de paddleboard

Os atletas baianos Sinara Soares Pazos e Jader Andrade São Pedro foram classificados para o Campeonato Mundial de Stand Paddle e Paddleboard ISA 2022, que acontecerá na Laguna del Condado e na Baía de San Juan, em Porto Rico, a partir desta sexta-feira, 28, até o dia 6 de novembro.

"Essa oportunidade de estar entre os melhores do mundo no paddleboard, competindo no mesmo percurso e nas mesmas condições, é algo indescritível. Uma sensação única", comenta Sinara Pazos, que participa pela quarta vez de um campeonato mundial.

Ocupando o 6º lugar do rancking mundial na modalidade, a baiana participou em 2014, do Mundial na Nicarágua e ficou na 6ª colocação. Em 2015, foi TOP 7, no Mundial do México; e em 2019, foi TOP 6 Mundial, em El Salvador. Além disso, Sinara tem medalhas de cobre pelo revezamento e bronze, por resultado em equipes, sendo o melhor resultado da história de mundiais do Brasil.

O paddleboard é uma modalidade aquática, de superfície, na qual o participante rema apenas com os braços, sem utilização de remo. O atleta é impulsionado pelos braços e pernas, alternando a posição entre deitado ou de joelhos. É praticado principalmente em mar aberto, mas também é possível treinar em represas e rios.