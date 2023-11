Atletas baianos viajam a SP para disputar as Paralimpíadas Escolares | A TARDE

Atletas paralímpicos baianos embarcaram para São Paulo nesta segunda-feira, 27, para a etapa nacional das Paralimpíadas Escolares. Os estudantes de 11 a 16 anos vão disputar medalhas com outros atletas com deficiência de todo o país. O evento será realizado entre os dias 28/11 a 01/12

As modalidades em destaque são a natação, atletismo, badminton e tênis de mesa. Entre os destaques da Bahia, a nadadora Bárbara Britto, de 16 anos, representante de Jequié. Vice-campeã brasileira e integrante da Seleção Brasileira de Jovens, Bárbara conquistou quatro medalhas de ouro nas quatro provas disputadas na seletiva regional das Paralimpíadas Escolares realizada em Brasília, entre agosto e setembro deste ano.

Os jovens baianos com deficiências física, visual e intelectual têm acompanhamento do Instituto de Organização Neurológica da Bahia (ION), da Fundação José Silveira (IBR), do Instituto de Cegos da Bahia (ICB), do Centro de Atendimento de Educação Vera Cruz e do Centro de Referência Paralímpico da Bahia.

A delegação tem apoio das Secretarias de Educação e de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, representada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), em parceria com a Federação Baiana de Esporte Escolar ( FBEE). Além dos atletas, a delegação baiana é formada por técnicos, professores, oficiais e familiares dos estudantes.