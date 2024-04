Atletas da Bahia preparam-se para competições no continente americano | A TARDE

Com competições de destaque acontecendo por todo o território das Américas, os entusiastas do esporte e os admiradores dos atletas da Bahia têm uma ampla variedade de eventos importantes para acompanhar nesta semana. Modalidades como BMX, arco e flecha, e corrida de aventura verão os competidores baianos em ação, apoiados pelas passagens aéreas fornecidas pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), uma autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Os talentosos atletas do BMX, Jaldo Caribé e Isabella Maria Hardmann, estão se preparando para participar de duas competições em Bogotá, Colômbia, neste final de semana. A primeira delas é o Campeonato Pan-Americano, agendado para o sábado, 13, reunindo os principais competidores da América Latina. No domingo, 14, acontecerá a terceira rodada da Copa Latina-Americana de BMX. Segundo o treinador da equipe baiana de BMX, Leonardo Gonçalves, o Campeonato Pan-Americano é o evento mais relevante.

O experiente ciclista Jaldo, vencedor do Pan-Americano em 2021 e 2022, voltará à competição para disputar a prova de velocidade na categoria de 17 a 24 anos. Ele já acumula títulos do Campeonato Brasileiro em 2021 e 2022, além de um título mundial na modalidade em 2022.

Por outro lado, Isabella fará sua estreia na competição na categoria Girls, destinada aos competidores com até 9 anos de idade. Apesar de sua pouca idade, a jovem atleta já conquistou diversos títulos na Copa Brasil e no Campeonato Brasileiro nos últimos anos, sendo reconhecida como um talento promissor da modalidade na Bahia.

Arco e Flecha - Com convite da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, a arqueira baiana Renata Barros viajou com apoio de passagem da Sudesb para representar a Seleção Brasileira no Campeonato Pan-Americano de Arquearia 2024, em Medellín, na Colômbia. A atleta bateu o recorde baiano no qualificatório de sua categoria – a Barebow, que é uma forma de tiro com arco recurvo tradicional, sem o uso de miras ou dispositivos de pontaria adicionais

Agora, Renata está classificada para a prova final da competição, que acontece nesta quinta-feira, 11. Ela também é a nona no ranking nacional, vice-campeã do campeonato internacional WRE BRASIL 2024, medalha de ouro na copa nordeste 2021 e bronze em 2023. A arqueira, atualmente, também é presidente da Federação Baiana de Arco e Flecha (FBAF).

Corrida de Aventura - Para participar do evento Expedition Ozark, competição qualificatória do Circuito Mundial de Corrida de Aventura, os atletas Camila de Araújo e Guilherme Pahl viajaram rumo aos Estados Unidos, com apoio de passagens aéreas da Sudesb. A dupla, que representa a Federação Baiana de Corrida e Aventura (FBCA), participa do evento até sábado, 13.

A equipe deles – Brazil Multisports – está em primeiro lugar no ranking sul-americano da modalidade e em segundo lugar no ranking mundial da AR World Championship. Na temporada passada, a dupla quebrou dois recordes brasileiros no Campeonato Mundial e no Campeonato Sul-americano.