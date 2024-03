Atletas de jiu-jitsu competem no sul do Brasil com apoio da Sudesb | A TARDE

Dois lutadores de jiu-jutsu embarcam nesta semana para o sul do país, mais precisamente para Balneário Camboriú, em Santa Catariana e Curitiba, capital do Paraná, respectivamente. Daniel Machado, que embarcou hoje, 28, irá competir no Sul-americano de Jiu-jítsu – AJP Abu Dhabi Jiu-jitsu PRO, em terras catarinenses. Já Lucas Moraes disputará, nos tatames paranaenses, o Curitiba Summer Internacional 2024. As passagens aéreas de ambos foram concedidas pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre).

Daniel Machado, oito vezes campeão baiano na faixa preta, irá disputar um evento de nível internacional no dia 1º de março. Ele busca somar pontos no ranking para se tornar o melhor internacionalmente na sua categoria, Master 2. Daniel foi premiado no Melhores do Ano 2023 Jiu-jitsu e MMA, pela Federação Baiana de Jiu-Jitsu e MMA, como o melhor faixa preta da sua categoria. O evento aconteceu no último dia 23 de fevereiro e contou com o apoio da Sudesb.



Lucas Moraes viaja sexta-feira, 1, para participar do Curitiba Summer Internacional 2024, que acontece nos dias 02 e 03 de março. Ele também foi destaque no Melhores do Ano de 2023 baiano, sendo eleito o melhor faixa preta de jiu-jitsu da Bahia, além, é claro, de ser o destaque na sua categoria (adulto médio faixa preta). Lucas já soma 19 pontos no ranking individual e precisa de 20 para conquistar vaga no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que será disputado em São Paulo no mês de abril. Para isso, ele precisa subir ao pódio em 1º, 2º ou 3º lugar.



O jiujiteiro é um dos professores da modalidade no Projeto Núcleos de Esportes de Lutas e Combate, na Arena de Esportes da Bahia, que foi criado em 2022 pelo governo do estado e é executado pela Sudesb.