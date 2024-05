Atletas do Cruzeiro foram avisados sobre a venda da SAF antes de jogo | A TARDE

Antes do apito inicial da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Cruzeiro foram avisados sobre a venda da SAF, que atualmente pertence a Ronaldo, para o empresário Pedro Lourenço. Na ocasião, como uma possível motivação, os atletas venceram o Vitória por 3x1.

O capitão e volante do clube, Lucas Silva revelou que foi informado sobre a transferência pelo CEO do clube, Gabriel Lima, antes do duelo. Esta foi a segunda vitória do clube mineiro na competição, que agora soma sete pontos.

Sobre a conversa, Lucas afirmou que o CEO não deu muitos detalhes sobre a negociação para que nada pudesse afetar o desempenho dos jogadores. Entretanto, garantiu que nesta segunda-feira, 29, informaria mais sobre o futuro do clube.

"Ele rapidamente disse que estava em negociação com o clube. Mas ele não queria dar detalhes, porque tínhamos uma partida importante hoje e que nenhuma informação extracampo afetasse o nosso jogo. Ele quis dar a palavra de antemão para nos tranquilizar. Fica a expectativa para amanhã (segunda), onde ele disse que, de fato, teria mais notícias", disse o capitão.

O negócio foi fechado no último sábado, 27, quando Pedro Lourenço e Ronaldo entraram em um acordo para que 90% do Cabuloso tivesse um novo dono. Assim, o próximo passo será a assinatura dos empresários, o que deve ocorrer ainda nesta semana.

Os valores oficiais da compra ainda não foram divulgados. Entretanto, estima-se que gire em torno de R$ 500 milhões.