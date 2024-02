Atletas do Futevôlei defendem a importância da doação de sangue | A TARDE

A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), uma autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), juntamente com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), está realizando, na tarde desta quarta-feira, 31, a iniciativa "Esporte Solidário: Doando Vida no Carnaval".

Esta campanha, organizada em colaboração com as federações esportivas, tem como objetivo a coleta de sangue visando a festa momesca, período em que há a necessidade por sangue nas cidades que sediam a festa momesca.

Durante o evento de lançamento da campanha, a reportagem do Portal A Tarde conversou com Felipe Alves e Carlos Henrique Silva, também conhecidos como Felipinho e Carlinhos, atletas baianos que estão representando o Futevôlei no evento.

Felipinho, que venceu a primeira etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei, neste final de semana, ao lado de seu irmão, Índio, que não pôde comparecer ao evento, falou um pouco sobre a importância da doação de sangue: “É muito gratificante estar aqui, e nós queremos que as pessoas sejam ajudadas e tomem coragem para doar sangue, pois muitas pessoas precisam”.

Já Carlinhos comentou sobre o papel importante de ser atleta, que além de incentivar as pessoas a praticar esportes, também exerce uma função muito importante de incentivar os cidadãos a tomar a iniciativa de doar sangue para ajudar os necessitados: “Muito feliz por estar fazendo parte dessa campanha e podendo estar ajudando diversas vidas”.

O Hemóvel estará disponível no estacionamento do Estádio de Pituaçu durante os horários de 8h às 12h e das 13h às 17h. As doações também poderão ser realizadas nas demais unidades físicas da Hemoba na capital e em 21 cidades do interior do estado: Alagoinhas, Barreiras, Brumado, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Irecê, Itaberaba, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Senhor do Bonfim, Valença e Vitória da Conquista.