Atletas do Time Brasil abrem mão das Olimpíadas para ajudar vítimas | A TARDE

Em meio à situação de fortes chuvas que assolam o sul do país, atletas do Time Brasil colocaram a sua humanidade à frente das conquistas e abriram mão do Pré-olímpico. Alef Fontoura, Evaldo Becker e Daniel Lima, que fazem parte da Seleção de Remo, foram para o Rio Grande do Sul ajudar no socorro às vítimas das enchentes.

Segundo informações divulgadas pelo Comitê Olímpico do Brasil, os atletas "estão trabalhando no resgate de famílias e animais ao lado dos voluntários na sede do GNU Esportes, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre".

Para intensificar os resgates, os remadores fazem um apelo por barcos, visando uma maior facilidade na busca por desaparecidos e ilhados.

O Pré-olímpico está marcado para os dias 19 a 21 de maio, em Lucerna, na Suíça. Entre os brasileiros já classificados para Paris, estão Lucas Verthein, no skiff simples masculino, e Beatriz Tavares, no skiff simples feminino



Também nesta semana, a nadadora Viviane Jungblut desistiu da seletiva olímpica da natação em solidariedade aos desastres. Segundo a sua assessoria, a medalhista dos Jogos Pan-Americanos de 2023 "optou por direcionar seu tempo e esforços para ajudar aqueles que enfrentam dificuldades devido aos impactos do desastre”.

Apesar disso, com boa colocação no Mundial da Maratona aquática, a brasileira está classificada para a prova de águas abertas de Paris, onde nadará ao lado da baiana Ana Marcela.

Publicações relacionadas