Atletas do Yacht Clube da Bahia se destacam competições estaduais

Neste final de semana, cerca de 400 atletas participaram da 6ª Etapa do Campeonato Baiano de Águas Abertas, que ocorreu em Juazeiro (BA), nas águas do Rio São Francisco. O evento é uma das competições mais tradicionais de água doce do estado e contou com provas para as categorias Mirim (600 metros), Petiz (1,5 km), além das disputas principal (5 km) e rápida (1,5 km).



A equipe do Yacht Clube da Bahia (YCB) obteve excelentes resultados, consagrando-se campeã por clubes. Guilherme Schubach conquistou o título Geral na categoria Petiz, enquanto Sofia Atanásio sagrou-se campeã Geral. O desempenho do YCB também rendeu uma posição de destaque no Ranking Nacional de Clubes de Natação 2023, onde ocupam o 13º lugar entre todos os clubes brasileiros e o 1º lugar nas regiões Norte e Nordeste.

Paralelamente, também no Yacht Clube da Bahia, aconteceu o Campeonato Baiano de Dingue 2023, que contou com a participação de 13 barcos. O Dingue é uma classe versátil e democrática de veleiros, projetada para ser de fácil manuseio e proporcionar estabilidade durante as regatas. A competição recebeu um toque especial com a estreia do projeto social i9Vela Náutica Solidária, uma instituição sem fins lucrativos que promove a inclusão de crianças e jovens no esporte náutico da vela.

O projeto proporcionou a participação de três jovens da instituição Arte Sem Fronteira, de Valéria, no Campeonato Baiano de Dingue. Juan Sobral, da i9Vela, ficou encantado ao ver os meninos empoderados com a oportunidade de competir em um esporte tão bonito e gratificante como a vela. A experiência foi enriquecedora para os jovens velejadores, que mesmo enfrentando alguns desafios, como enjoo e condições marítimas adversas, se sentiram realizados e encantados com a descoberta de novas experiências.