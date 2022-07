Atletas relatam mal estar e Brasileiro Junior de Natação é cancelado

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) decidiu cancelar o Campeonato Brasileiro Interclubes Junior de Natação, realizado na Arena Aquática de Salvador, após diversos atletas apresentarem mal estar antes do início da competição.

A Vigilância Sanitária de Salvador está investigando as causas para os problemas de saúde coletivo. De acordo com a CBDA, funcionários e especialistas do parque aquático já fizeram testes na água para avaliar a qualidade e descobrir se pode ter afetado a saúde dos nadadores de alguma forma.

a Confederação ainda afirmou que após o episódio não haverá clube campeão da competição em 2022.