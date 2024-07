Atlético-Go empata com o Atlético-Mg e ajuda Vitória na Série A

Jogadores do Dragão comemorando - Foto: Manu Aguilar/ACG

No duelo de 'Atléticos', o Goianiense e o Mineiro se enfrentaram na Arena MRV e empataram em 1 a 1 na manhã deste domingo, 30. A partida aconteceu pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Dragão abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, com Luiz Fernando. O Galo empatou logo depois, aos 23 minutos com Paulinho.

Com o resultado, o Vitória garante mais essa rodada sem retornar para a zona de rebaixamento, pois só pode ser ultrapassado pelo Corinthians, o que jogaria o Vasco da Gama para o Z4.

Ainda neste domingo, às 18h30, no Barradão, o Leão da Barra receber o Athletico PR. Caso vença, o Rubro-Negro pode chegar até a 13ª posição, com 15 pontos.