Vitória recebe Athletico buscando sacramentar boa fase

Com apenas uma derrota nos seis jogos mais recentes, o Vitória conquistou 11 dos 12 pontos que acumula no Brasileiro neste mesmo período.

E essa franca evolução, quando se compara com o recorte dos primeiros seis jogos, em que o time tinha apenas um empate e cinco derrotas, será colocada à prova no jogo das 18h30 de hoje, no Barradão, contra o Athletico Paranaense, que fechou a 12ª rodada na sexta posição. Será o adversário melhor classificado desde o início da recuperação rubro-negra.

O Leão chega embalado para a partida, depois de conquistar a primeira vitória como visitante no Brasileiro na quinta-feira, contra o Fluminense, com o gol decisivo de Janderson, já no apagar das luzes. Foi o terceiro resultado positivo em quatro rodadas.

Entre outros fatores, como a chegada do técnico Thiago Carpini, a boa utilização dos reservas pode ser apontada como uma das causas para a recuperação rubro-negra no campeonato. No jogo contra o Fluminense, por exemplo, os atacantes Zé Hugo e Janderson saíram do banco, na segunda etapa, para decidir a partida. Zé Hugo fez jogada impressionante e Janderson marcou.

Na vitória por 4 a 2 contra o Atlético Mineiro, o quarto gol também foi fruto de uma boa combinação entre suplentes. Jean Mota deu a assistência e Eryc Castillo mandou para as redes. Mas a contribuição não é apenas ofensiva. Os substitutos também têm sido importantes para segurar resultados importantes.



Outros nomes foram se estabelecendo na equipe titular, como os laterais Willean Lepo e Lucas Esteves, e os volantes Luan e Caio Vinícius, agora improvisado na zaga.

A melhora na solidez defensiva também é outro ponto a ser destacado. O time, que havia sofrido 13 gols nos seis primeiros jogos, reduziu para seis nos compromissos seguintes. Em entrevista coletiva realizada após a vitória contra o Fluminense, o treinador Thiago Carpini apontou a entrega coletiva, a competitividade e o compromisso como as principais chaves para a recuperação da equipe na competição.

Opostos

A partida marca o encontro de duas equipes que parecem trilhar caminhos opostos na competição. O Athletico começou muito bem o Brasileiro e chegou a ser líder, mas, apesar de ainda estar bem classificado, está sem vencer há quatro jogos, com uma derrota e três empates. Depois de empatar três vezes seguidas, perdeu o treinador, Cuca, que pediu demissão. No único jogo sem o técnico, já sob o comando de Juca Antonello, uma derrota para o Cruzeiro.

Em campo, o lateral argentino Leo Godoy teve atuação criticada contra o Cruzeiro e pode deixar a escalação inicial para a entrada de Madson.

Além de contar com as próprias forças, o Vitória tem a favor a crise do adversário para comprovar a evolução e seguir subindo na classificação. Com inteligência, já soube aproveitar contra o Fluminense, último colocado, a tensão que rondava o adversário, para vencer e deixar a zona de rebaixamento para trás.

Com o ótimo resultado conquistado no Maracanã, a tendência é que o treinador mantenha grande parte da escalação. Depois de cumprir suspensão, Lucas Esteves deve retornar ao time titular na lateral, no lugar de PK. Na zaga, o volante Caio Vinícius deve seguir improvisado, ao lado de Wagner Leonardo, devido à lesão que tirou Camutanga do restante da temporada, e da indisponibilidade de Bruno Uvini, também lesionado, mas sem tamanha gravidade.

Decisivos para a vitória contra o Fluminense, os atacantes Zé Hugo e Janderson podem voltar a ser acionados na segunda etapa, mantendo o que deu certo, ou aparecerem como novidades na escalação inicial de hoje.