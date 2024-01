Atlético-MG anuncia a contratação de Gustavo Scarpa | A TARDE

Gustavo Scarpa é o mais novo reforço do Atlético-MG. O anuncio oficial ocorreu nesta quarta-feira, 27, através das redes sociais do clube. O Galo pagou cinco milhões de euros ao Nottingham Forest, da Inglaterra. O valor é o equivalente a R$ 27 milhões convertidos na nossa moeda.

Gustavo Scarpa assinou contrato válido por quatro temporadas com o Atlético. As tratativas entre as partes envolvidas na negociação duraram dois meses. O Galo superou a concorrência de clubes como Bahia e Flamengo, principalmente, que tinham interesse no meio-campista de 29 anos.

Além do desejo de retornar ao país, o fator Luís Felipe Scolari pesou na decisão de Scarpa. Ele trabalhou com o treinador no Palmeiras e teve sucesso. A passagem do meia no futebol Europeu foi abaixo do que ele apresentou no Alviverde. Foram apenas 1-]0 jogos disputados pelo Nottingham Forest. Na sequência, foi emprestado ao Olympiacos, da Grécia.

Gustavo Scarpa tem chegada prevista a Belo Horizonte na próxima sexta-feira, 29. O Galo inicia os trabalhos de pré-temporada no dia 8 de janeiro. O Alvinegro estreia no Campeonato Mineiro contra o Patrocinense, fora de casa, no dia 24.