Atlético-MG goleia Caracas fora de casa em estreia na Libertadores | A TARDE

O Atlético-MG goleou fora de casa o venezuelano Caracas por 4 a 1 nesta quinta-feira (4), em sua estreia na Copa Libertadores-2024, com dois gols de Paulinho.

Bruno Fuchs aos 12 minutos, Guilherme Arana (32') e Paulinho (44' e 70') marcaram os gols do Galo na visita ao Estádio Olímpico da UCV pelo Grupo G do torneio continental. Danny Pérez descontou aos 54 minutos.

Também nesta quinta, o argentino Rosário Central derrotou o uruguaio Peñarol por 1 a 0 na outra partida da chave.

O novo técnico, o argentino Gabriel Milito, assistiu ao jogo das tribunas devido à suspensão que cumpre desde a última edição da Libertadores.

- 3 a 0 no 1º tempo -

Do outro lado, Henry Meléndez estreava no comando do Caracas FC depois de ter sido anunciado no último domingo no lugar de Leo González, após uma série de oito jogos sem vitórias no Torneio Apertura local.



O Galo, com autoridade, controlou a bola e o jogo desde o primeiro minuto.



O time mineiro abriu o placar antes dos 15 minutos: Bruno Fuchs se livrou da marcação de um dos zagueiros da equipe local, Francisco La Mantía, e finalizou livre após um escanteio cobrado por Igor Gomes.



Guilherme Arana ampliou ao aproveitar uma bola perdida na área e soltar a bomba.



Paulinho, após um cruzamento de Arana, ampliou a vantagem antes do final do primeiro tempo: 3 a 0 para os brasileiros, que praticamente garantiram a vitória.



O resultado poderia ter sido ainda pior para o Caracas. Quando o placar estava 1 a 0 o time se salvou milagrosamente em um chute de Hulk, que estava sozinho na área. O zagueiro Rubert Quijada desviou o disparo e a bola bateu no travessão antes de ser defendida pelo goleiro Wuilker Faríñez.



- Paulinho marca seu segundo -



Embora a virada parecesse muito improvável para os venezuelanos, o atacante Danny Pérez conseguiu diminuir a diferença no início do segundo tempo.

Edwuin Pernía, centroavante do time da casa, desviou de cabeça após um escanteio e a bola acabou acertando o travessão. Pérez aproveitou o rebote e mergulhou, mandando para a rede também com uma cabeçada. Ele comemorou muito agitando os braços e pedindo à torcida mais apoio em busca da reação.



Mas o Atlético-MG não se abalou e voltou a assumir o controle da partida.



Paulinho marcou seu segundo gol da noite após uma bola mal afastada pela defesa do Caracas. Ele soltou a bomba e o goleiro nada pôde fazer.



O Galo vai focar agora no jogo de volta da final do Campeonato Mineiro que será disputada no domingo, contra o Cruzeiro, após um empate em 2 a 2 na partida de ida.