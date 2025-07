Atlético-MG x Bucaramanga: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Hulk marcou contra o Bucaramanga - Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

O Atlético-MG chega na vantagem para decidir a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana contra o Bucaramanga, clube colombiano que perdeu por 1 a 0 em casa para o Galo no jogo de ida dos playoffs. Agora, o alvinegro enfrenta a segunda etapa do desafio nesta quinta-feira, 24, às 21h30, na Arena MRV.

No jogo de ida, Hulk marcou o gol que tranquilizou os alvinegros, precisando apenas de um empate para chegar às oitavas. Mesmo que percam, se a diferença for menor que dois gols, a partida ainda vai para decisão nos pênaltis. O Bucaramanga, por outro lado, precisa vencer, desfalcado após a expulsão do lateral-direito Bayron Duarte no primeiro confronto.

Enquanto o Galo veio da segunda colocação do Grupo H da própria Sula, o Bucaramanga chegou após ficar em terceiro no Grupo E da Libertadores, sendo eliminado. Quem passar, encontra o Godoy Cruz, da Argentina, nas oitavas, classificado como líder do Grupo D.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão fechada pela ESPN e no streaming pelo Disney+.

Prováveis escalações

O Atlético-MG sentirá a ausência do meio-campista Alan Franco, suspenso por expulsão no jogo de ida, mesmo motivo do desfalque do lateral-direito Bayron Duarte no Bucaramanga. Além dele, o time colombiano chega sem Israel Alba, e com o retorno de Aldair Gutiérrez na lateral direita.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Gabriel Menino, Igor Gomes Scarpa; Dudu, Rony e Hulk. Técnico: Cuca.

Bucaramanga: Quintana; Gutiérrez, Mena, Henao e Hinestroza; Flores e Castro; Gil, Sambueza e Londoño; Pons. Técnico: Leonel Álvarez.

Arbitragem