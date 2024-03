Atropelo do Popó em Bambam rende memes e web se diverte; veja | A TARDE

A luta entre o tetracampeão mundial de boxe, o baiano Acelino Popó Freitas, contra o digital influencer, Kleber Bambam, foi marcada pelo nocaute do ex-BBB em 36 segundos. A vitória de Popó rendeu um bom prêmio para os dois e muitos memes. Nas redes sociais os internautas se divertiram com o atropelo do pugilista.

"O Bambam levou tão a sério o lance de ser influencer, que contra o Popó ele só aguentou 36 segundos pra fazer o vídeo inteiro da luta ser postado em um único story", escreveu um fã do tetracampeão. "Uma hora Popó batia e outra hora Bambam apanhava", brinca outro.

Confira algumas brincadeiras postadas na Rede Social "X", antigo Twitter:





