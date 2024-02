Atropelou! Assista aos gols de Bahia 5 x 0 Itabuna, pelo Baianão 2024 | A TARDE

O Bahia entrou em campo na noite desta quarta-feira, 7, e atropelou o Itabuna por um placar de 5x0, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Baiano de 2024. Assim, o resultado garante mais semana do Esquadrão na liderança da competição, com 13 pontos somados até o momento.

Aplicando a segunda goleada na competição, o tricolor se isola, ainda mais, como o melhor ataque do Baianão, com 17 gols marcados em seis jogos. Nesta quarta, os responsáveis pelo aumento da estatística foram Cauly, Ademir, Yago Felipe (2x) e Gabriel Xavier.

Yago Felipe abriu o placar com um belo gol de falta aos 27 minutos do primeiro tempo; confira





Na segunda etapa, o camisa 20 marcou novamente, desta vez com assistência de Cicinho; veja vídeo

O terceiro veio com Ademir, que marcou um golaço de cavadinha aos 64 minutos; confira

Cauly marcou o seu primeiro gol na temporada após tabelar e receber um belo passe de Biel. Para fechar a conta, Gabriel Xavier marcou de cabeça após jogada de escanteio; veja gols