Atsu, ex-Chelsea, é encontrado morto em escombros de terremoto

Depois do forte terremoto de magnitude 7,8 devastar partes da Turquia e Síria no início do mês, o atacante Christian Atsu, do Hatayspor, foi encontrado morto sob escombros do prédio onde morava, no sul da Turquia.

No dia 7 de fevereiro, o Hatayspor chegou a divulgar que o ex-jogador da seleção de Gana tinha sido resgatado com vida dos escombros. Contudo, depois foi informado que o atleta de 31 anos seguia desaparecido.

De acordo com um dirigente do Hatayaspor, Atsu estava para deixar o clube dias antes da tragédia, porque estava tendo poucas oportunidades no time titular. No entanto, no dia 5 de fevereiro, ganhou uma nova chance e começou a partida contra o Kasimpasa, inclusive fazendo o gol da vitória nos acréscimos.

Mundo do futebol lamenta morte de Atsu

Em nota oficial, o Hatasypor lamentou a morte do seu atleta e informou que o corpo está sendo transportado para Gana, onde ocorrerá o funeral.

O Porto, clube no qual o jogador se profissionalizou, enviou condolências à família, amigos do jogador e vítimas do terremoto que matou mais de 41 mil pessoas.

É com profundo pesar que recebemos a notícia da morte do Christian Atsu, um dos nossos campeões de 2013. Que descanse em paz.



À família e amigos, enviamos as mais sentidas condolências, mensagem que estendemos a todas as vítimas do sismo da Turquia e Síria. pic.twitter.com/pV0ekbEJFV — FC Porto (@FCPorto) February 18, 2023

Outros clubes como Premier League, Chelsea, federação de Gana e também lamentaram a morte de Atsu.

Formado nas categorias de base do Porto, Atsu defendeu também o Rio Ave, Chelsea, Newcastle, Málaga, Vitesse, Everton, Bournemouth e Al Raed.