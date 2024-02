Atual campeã, Sabalenka vence Gauff e vai à final do Australian Open | A TARDE

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, vai defender seu título na final do Aberto da Austrália ao derrotar a americana Coco Gauff (4ª) nesta quinta-feira, 25, em Melbourne.

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/2) e 6/4, em uma hora e 42 minutos na Rod Laver Arena.

Com esta vitória, a bielorrussa de 25 anos consegue sua revanche depois de perder a final do US Open do ano passado para Gauff.

Esta será a terceira final de Grand Slam na carreira de Sabalenka. Além disso, ela é a primeira jogadora a alcançar duas finais consecutivas do Aberto da Austrália desde Serena Williams em 2016 e 2017.

A número 2 do mundo chega ao jogo do título sem deixar escapar um único set desde o início do torneio em Melbourne. Até o duelo contra Gauff, ela havia perdido apenas 16 games nos cinco jogos anteriores.

Usando seus golpes potentes, a bielorrussa abriu 5-3 no primeiro set e teve o saque na mão para fechar a parcial, mas a americana reagiu e virou para 6-5 depois de salvar dois set points. Até que Sabalenka usou novamente a força do braço para vencer o tiebreak por 7/2.

No segundo set, ela quebrou o serviço de Gauff no nono game para fazer 5-4 e fechou o jogo logo na sequência.

Sabalenka alcançou pelo menos as semifinais nos últimos seis torneios do Grand Slam e nos dois últimos Masters.