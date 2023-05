Atual campeão, Franca vence Minas e enfrenta São Paulo na final

O Franca derrotou o Minas dentro de casa por um placar de 93 a 79 nesta terça-feira, 23, e chega na sua segunda final seguida. O quinto jogo da final do NBB (Novo Basquete Brasil) foi controlado e dominado completamente pela equipe paulista.

Diferente do que ocorreu nos últimos quatro jogo da série, desta vez, os donos da casa mostraram porque foram os líderes invictos da primeira fase e conquistaram os troféus do Paulista, Super 8 e Champions das Américas. Em uma dominância total, a equipe do Franca chega em mais uma final, a quarta da sua história e leva Pedrocão a loucura!

O Ala-pivô da equipe paulista foi o grande protagonista da noite, com sete rebotes e 28 pontos, se tornando o cestinha da partida. Outro grande destaque do Franca foi o norte americano David Jackson, que colaborou com a parte ofensiva e marcou 22 pontos. No Minas, outro norte americano chamou atenção, o Ala Shaq Johnson marcou 24 pontos, não o suficiente para levar a vitória para BH.

David Jackson contra o Minas | Foto: Marcos Limonti/Sesi Franca

O jogo:

O Franca entrou em quadra disposto a vencer sem dificuldades e iniciou de forma arrasadora. O time da casa abriu 12 a 0 com três minutos de partida. O Minas conseguiu acertar seu ataque, mas a vantagem praticamente foi mantida ao término do quarto, 29 a 19, com o Sesi muito forte no sistema ofensivo: 70% nas bolas de dois e 50% nas de três.

Mas não seria tão fácil assim, pelo menos, não com Shaq Johnson em quadra. O time mineiro aniquilou a vantagem imposta pelos paulistas com o Ala americano, que liderou os visitantes no ataque, e eles também aproveitaram os erros de posse de bola dos donos da casa e chegaram até a virar o marcador, em 39 a 38. Foi o suficiente para “religar”o Sesi, que apertou a defesa e acertou a mão nas bolas de três, em especial com Georginho e David Jackson. Assim, o time foi ao intervalo com 51 a 44 na frente.

A volta do intervalo mostrou um Minas determinado a não deixar o Franca disparar na liderança. Shaq Johnson, Alexey e Paranhos bem que tentara, mas não foram a altura de Lucas Dias, autor de oito pontos no quarto e o ponto de desequilíbrio num duelo muito equilibrado.

Com 76 a 67 em seu favor, a equipe paulista trocou cestas com o adversário no período final e conseguiram escapar do drama dos duelos anteriores. Com ótima porcentagem e passes com a bola, o Franca aproveitou de um ataque abaixo do esperado do Minas para fechar a vitória em 93 a 79, e a série em 3 a 2 em favor dos atuais campeões do NBB, que buscam o bicampeonato.

Franca x São Paulo:

A decisão do NBB terá o inédito confronto entre Franca e São Paulo, que despachou o Flamengo em três jogos. O primeiro confronto da série final será já neste sábado, às 15h, no ginásio Pedrocão, no interior de São Paulo.