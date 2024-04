Atual campeão, Rublev é eliminado em Monte Carlo; Sinner avança | A TARDE

O tenista russo Andrey Rublev, nº 6 do mundo e campeão do torneio no ano passado, perdeu em sua estreia no Masters 1000 de Monte Carlo, nesta quarta-feira, 10, enquanto o italiano Jannik Sinner (nº 2) se classificou com tranquilidade para a próxima rodada.

Rublev foi derrotado pelo australiano Alexei Popyrin (N.46) com parciais de 6-4 e 6-4.

Na próxima rodada, Popyrin, que nunca passou da segunda fase no Principado, enfrentará seu compatriota Alex De Miñaur (N.11), que derrotou o holandês Tallon Griekspoor (N.26) por 2-6, 6-2 e 6-3.

Popyrin abriu 3-1 no primeiro set, vantagem que manteve até vencer a parcial.

No segundo set, Popyrin quebrou o saque do adversário no nono game ficando em vantagem de 5-4 e em seguida sacou para fechar a partida.

Rublev ainda teve uma chance de fazer 5 a 5 e prolongar a partida, mas cometeu um erro na rede e acabou abrindo mão do título.

Sinner vence no Master 1000 de Monte Carlo | Foto: Valery HACHE / AFP

Quem avançou sem problemas foi Sinner, o tenista em melhor fase do circuito nos últimos meses, que eliminou o americano Sebastian Korda (N.27) em dois sets (6-1 e 6-2) em apenas uma hora e quinze minutos de jogo.

Desta forma, o italiano, que na próxima rodada enfrentará o veterano alemão Jan-Lennard Struff (N.25), respondeu ao outro grande favorito ao título, Novak Djokovic, que na terça-feira derrotou pelo mesmo placar o russo Roman Safiulin (N.41).

Também nesta quarta-feira, o italiano Lorenzo Sonego (N.57), que entrou no quadro principal após a desistência do espanhol Carlos Alcaraz (N.3), lesionado no antebraço direito, se classificou para a terceira fase ao vencer por 6-4 e 7-5 o canadense Felix Auger-Aliassime (N.35).

Quem não teve sorte foram os tenistas argentinos: Francisco Cerúndolo (N.22) foi eliminado pelo russo Karen Khachanov (N.17) para quem perdeu de virada por 4-6, 6-4 e 6-3, enquanto Tomás Etcheverry (N.31) não teve chances contra o grego Stefanos Tsitsipas (N.12), que o derrotou por um placar retumbante (6-1 e 6-0).