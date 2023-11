Atual vice-campeão, Boca Juniors está fora da Libertadores de 2024 | A TARDE

Atual vice-campeão e segundo maior vencedor da Libertadores, o Boca Juniors não irá disputar a principal competição da América do Sul em 2024. Os Xeneizes foram eliminados após os resultados da Copa da Liga Profissional da Argentina que ele precisava não acontecerem. Com a vitória do San Lorenzo sobre o Rosário Central, tirou as chances do Boca, que irá disputar a Copa Sul-Americana.

Além dos vencedores das competições nacionais, a Argentina tem três vagas diretas para a Libertadores, segundo o desempenho geral na temporada. Como River Plate, campeão argentino, lidera este ranking, os três times melhores colocados se garantem na Liberta.

Talleres e Rosario Central já estavam classificados. A última vaga ficou com o San Lorenzo. A Argentina tem direito a seis vagas na Libertadores e duas ainda estão em aberto. Uma delas será de Estudiantes ou Defensa y Justicia, que disputam a final da Copa Argentina.

O Boca Juniors é detentor de seis títulos da Libertadores. Este ano, ficou próximo de igualar a marca de sete títulos do Independiente, maior vencedor. Na final realizada no Maracanã, perdeu por 2 a 1 para o Fluminense na prorrogação. Antes disso, o time Xeneize derrotou o Palmeiras na semifinal.