Auckland City encara gigantes no Mundial de Clubes com elenco amador

Elenco do Auckland City na estreia do Mundial de Clubes contra o Bayern de Munique - Foto: @phototeknz / Auckland City

Enquanto gigantes do futebol mundial, como Bayern de Munique, Benfica e Boca Juniors, desfilam seus elencos milionários no Mundial de Clubes da Fifa, o Auckland City, da Nova Zelândia, chega à competição carregando um rótulo raro no torneio: é um clube amador. O próprio site oficial do Auckland deixa isso claro.

“Somos um clube amador, com nossos jogadores tendo ocupações em tempo integral fora do futebol ou estudando.”

O time estreou no Mundial sendo goleado por 10 a 0 contra o poderoso Bayern de Munique, um dos maiores clubes do futebol do planeta.

Jornada dupla: futebol e trabalho

A realidade dos jogadores é bem distante do glamour dos rivais. No elenco, há pintores, barbeiros, corretores de imóveis, professores e até limpadores de piscina. Muitos precisaram pedir licença do trabalho, alguns, inclusive, sem remuneração, para disputar o torneio.

O meio-campista Gerard Garriga resume bem o cenário:

“Nossas chances de ganhar são quase zero. No vestiário, brincamos que faríamos uma festa se perdêssemos só por 2 a 0. O objetivo é não nos envergonharmos e deixar nossas famílias orgulhosas.”

Domínio na Oceania

Apesar de amador, o Auckland é soberano no futebol da Oceania. Fundado em 2004, soma 13 títulos da Liga dos Campeões da Oceania e 12 campeonatos neozelandeses, além de outros troféus locais.

A ausência de clubes australianos, que desde 2006 migraram da Confederação de Futebol da Oceania (OFC) para a Ásia, facilitou ainda mais o domínio do Auckland no continente. Assim, a equipe se consolidou como figurinha carimbada nos Mundiais de Clubes, disputando agora sua 13ª participação.

O maior ídolo

O maior nome da história do Auckland City é argentino. Emiliano Tade, atacante que vestiu a camisa do clube por quase uma década, soma 230 jogos, 134 gols e 59 assistências, sendo artilheiro e recordista de partidas e assistências.

Quem são os jogadores do Auckland City e suas ocupações

Adam Mitchell (Zagueiro) – Corretor de imóveis

Jerson Lagos (Atacante) – Barbeiro

Ryan De Vries (Atacante) – Polidor de carros

Sebastián Ciganda (Goleiro) – Limpador de piscinas

Conor Tracey (Goleiro) – Estoquista

Gerard Garriga (Meia) – Treinador de base e meio-campista