Audiência Pública debate retorno de torcida mista nos clássicos Ba-Vi

Na manhã desta terça-feira, 13, a Comissão do Desporto, Paradesporto e Lazer da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), promove uma audiência pública em que se vislumbra o retorno da torcida mista para os clássicos Ba-Vi.

Participaram da audiência pública presidida pelo deputado estadual Bobô (PCdoB), o presidente do Vitória, Fábio Mota, o vice-presidente do Bahia, Vitor Ferraz, o tenente-coronel Elbert Vinhático, do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (BEPE), o presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ricardo Lima, além de representantes do Ministério Público, de clubes Baianos e de membros da sociedade Civil.

Vale salientar que desde janeiro de 2018, as partidas entre os clubes mais populares do estado tem sido disputados com torcida única nos estádios Barradão e Arena Fonte Nova, devido a uma confusão generalizada em campo e com jogo encerrado antes do tempo previsto. Desde então, por recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), os clássicos só contam com a torcida do time mandante.

As autoridades presentes irão debater soluções para o caso, já que o clamor popular para a volta das duas torcidas nos clássicos tem sido feita de maneira recorrente.