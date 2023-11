Áudio gravado por John Kenedy viraliza nas redes: "Vou virar ídolo" | A TARDE

Autor do gol que garantiu o título inédito do Fluminense na Libertadores da América no último sábado, 4, John Kenedy confirmou no programa Globo Esporte, da TV Globo, que dois áudios divulgados nas redes foram gravados por ele. O atacante de 21 anos mandou mensagem de voz para um de seus empresários na terça-feira, 31, dizendo que faria gol na final e que viraria ídolo.

"Não estou ansioso não, cara. Quem vai resolver o jogo vai ser eu (sic). Car*lho, neguinho, está mentalizado. Quando eu falo que vou fazer o gol me arrepio todo... Essa p*rra, o gol é meu.

É questão de honra. É questão de tempo. A final é questão de honra, o gol é meu, o gol é meu. O gol do título é meu. Vou virar ídolo dessa p*rra com 21 anos."

Kenedy marcou o segundo gol do Fluminense contra o Boca Juniors na prorrogação, evitando que o título da Libertadores 2023 fosse decidido nas penalidades. Os torcedores cariocas se recuperam de um trauma sofrido no ano de 2008, quando foi derrotado na final para o LDU Quito, do Equador, também no Maracanã. Os tricolores perderam por 3-1 nos pênaltis a sua primeira final da história do torneio.

Confira os áudios na íntegra:





Reprodução | Redes Sociais