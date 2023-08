Austrália vence nos pênaltis e chega as semis pela primeira vez

A Austrália se tornou semifinalista, pela primeira vez na história, da Copa do Mundo feminina após derrotar a seleção francesa nos pênaltis. O estádio de Brisbane contou com 49.461 pessoas para apoiar as Matildas, com são chamadas as jogadoras da seleção australiana, que conquistaram o melhor resultado da história do país na modalidade e quebraram o tabu das quartas de final, já que nunca tinham conseguido avançar desta fase.

Em uma partida cheia de intensidade e grandes chances perdidas, Austrália e França disputaram a primeira vaga das semifinais na segunda chave na madrugada deste sábado, 12. Mesmo com grandes nomes ofensivos do Mundial, a partida termino sem gols, exigindo prorrogação e posteriormente as penalidades, ao todo, foram 10 cobranças para cada seleção.

O jogo:

O início da partida começou favorável para a as francesas, que mostraram logo o seu cartão de visita e incomodaram a defesa australiana ainda nos primeiros 8 minutos de jogo, quando Diani pegou a sobra em um erro defensivo e teve a oportunidade de abrir o placar, mas o chute cruzado se perdeu na linha de fundo. Com a intensidade, não demorou para vir o segundo, dessa vez com Lakrar recebendo livre de frente para o gol, entretanto, a jogadora francesa mandou a bola por cima do gol.

Enquanto isso, a seleção anfitriã da Copa do Mundo feminina 2023 parecia perdida na partida, obrigando o técnico sueco Tony Gustafsson a mudar a sua estratégia de jogo, e funcionou. A primeira chance clara da Austrália surgiu já no fim do primeiro tempo, quando Egmong pegou a sobra dentro da área francesa e escorou para trás em direção a Fowler, que vinha chegando, e finalizou com o gol aberto, Elisa de Almeida estava na linha do gol para defender de coxa.

Na volta para o segundo tempo, a Austrália manteve o ótimo momento que conquistou no final do primeiro. A intensidade implementada foi notória, enquanto as francesas estavam perdidas na partida, dito isso, aos 5 minutos as Matildas quase abriram o placar, novamente um confronto entre Mary Fowler e Elisa de Almeida. A atacante australiana levou a melhor em uma dividida, cortou para a direita e chutou forte para o gol, entretanto, a lateral francesa conseguiu desviar a trajetória da bola e mandar para a linha de fundo.

Buscando alternativas para transformar as oportunidades em efetividade, o técnico da Austrália fez a primeira alteração da partida aos 10 minutos, Sam Kerr, estrela da equipe australiana entrou no lugar da Egmong. Com o poder ofensivo que esperam dela, Kerr não demorou para criar a primeira oportunidade de gol em uma jogada pela esquerda. A atacante fez um bela passe para a grande área em direção a Hayley Raso, que dominou e soltou uma bomba ao gol, mais uma vez a goleira francesa Peyraud-Magnin fez grande defesa.

Com o passar dos minutos, as duas seleções pareceram perder o fôlego e intensidade, tanto que, os lances oportunos para tirar o zero do placar foram escassos, aumentando as chances de acontecer uma quarta prorrogação no Mundial de 2023, e foi o que aconteceu. Ao fim dos 5 minutos de acréscimos, a árbitra da partida María Carvajal decretou, no mínimo, mais 30 minutos de partida.

No primeiro tempo da prorrogação, a percepção foi um combate muito físico entre as duas seleções, cada uma seguindo a sua estratégia de jogo. Ao todo, França e Austrália tiveram uma oportunidade clara cada. As francesas até chegaram a estufar as redes, entretanto, a árbitra cancelou o gol por falta já jogada.

As Matildas, por sua vez, tiverem mais uma oportunidade com Fowler que não conseguiu bater na bola da forma desejada e perdeu a chance. O segundo tempo voltou ainda mais intenso, de forma que, a goleira australiana Arnold precisou fazer uma grande defesa de mão trocada após belo chute da Vicki Bècho. As australianas não conseguiram responder na mesma moeda no ataque e acabaram se moldando para segurar o resultado e não tomar gols, o jogo estava se desenhando para as penalidades, e foi o que aconteceu.

Goleira australiana pegou três cobranças | Foto: Patrick Hamilton / AFP

Nos pênaltis, foram necessárias 10 cobranças para a Austrália se consagrar semifinalista pela primeira vez na história, a goleira australiana Arnold foi o grande destaque da seleção, pegando três cobranças da França.

França:

❌ Selma Bacha

✅ Diani

✅ Wendie Renard

✅ Le Sommer

❌ Eve Perisset

✅ Grace Geyoro

✅ Sakina Karchaoui

✅ Lakrar

❌ Kenza Dali

❌ Vicki Bècho

Austrália:

✅ Caitlin Foord

❌ Stephanie Catley

✅ Samanta Kerr

✅ Mary Fowler

❌ Arnold

✅ Katrina Gorry

✅ Tameka Yallop

✅ Ellie Carpenter

❌ Clare Hunt

✅ Cortnee Vine