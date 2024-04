Auxiliar volta ao futebol após grave choque com câmera; veja | A TARDE

Em 25 de fevereiro, a imagem de Guadalupe Porras com o rosto coberto de sangue ganhou repercussão mundial. Agora, um mês e meio depois, ela busca compartilhar uma visão de seu retorno à rotina como árbitra assistente no futebol espanhol. Após o grave incidente envolvendo uma câmera durante a partida entre Betis e Athletic Bilbao, onde o Betis venceu por 3 a 1, a auxiliar realizou seu primeiro jogo e compartilhou os desafios enfrentados desde então.



“Não lembro nada. Não lembro de nada dessa jogada e tampouco do jogo”, disse Guadalupe.

"Eu vi uma vez (o choque). Tenho que admitir que vi uma vez, mas era como ter tido um pesadelo. Um pensamento muito distante. Mas não quis ver, porque traz maus pensamentos já que sabia o que tinha acontecido", declarou a bandeirinha, em entrevista aos canais oficiais da Federação Espanhola.

Na última sexta-feira, 26, a auxiliar esteve presente na vitória do Cádiz sobre o Granada, pela 30ª rodada de LaLiga. Sua recuperação foi mais prolongada do que o esperado, enfrentando não apenas os 25 pontos no rosto, mas também buscando auxílio psicológico para lidar com o trauma.

O acidente provocou a reação dos árbitros na Espanha e a mudança do protocolo para profissionais de transmissão no campo. Operadores de câmera agora têm uma limitação do espaço onde podem percorrer no campo. Um alívio para Guadalupe Porras.

"Estou segura de que isso não vai acontecer de novo. Se acontecesse com qualquer companheiro, seja árbitro ou jogador, era necessário que mudasse o protocolo. Estou muito feliz porque sei que isso não vai acontecer de novo", comentou.