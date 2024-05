Avião do Palmeiras reforçará ajuda ao Rio Grande do Sul | A TARDE

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, irá disponibilizar o seu avião, que leva a delegação para os jogos, para transportar 2,5 toneladas de alimentos e produtos de necessidade básica às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

A aeronave sairá de Congonhas no próximo sábado, 11, em direção à cidade de Canoas com esses mantimentos. O Verdão continuará arrecadando doações no jogo de domingo, contra o Athletico-PR. Inclusive, toda a renda líquida do duelo, pelo Campeonato Brasileiro, será destinada às vítimas da tragédia.

Nos próximos dois jogos, as camisas da equipe contarão com um QR Code para arrecadar doações. As doações por meio do QR Code serão destinadas à ONG "Ação da Cidadania".

